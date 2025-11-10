八木勇征、“鼻にマヨネーズ”で真顔見せるおちゃめショット「この表情なに」「可愛いすぎる」「鼻にマヨついててもイケメン」 ドラマ『推しが上司になりまして』オフショット
俳優・歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSが9日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「鼻にマヨついててもイケメン」鼻にマヨネーズを付けたまま真顔でカメラ目線の八木勇征
SNSの投稿では、「推しの鼻にマヨ...#鈴木愛理 #八木勇征」とのコメントとともに、主人公の“推し”であり、務める商社の新社長となる旬を演じる八木勇征が鼻にマヨネーズを付けたまま真顔でカメラ目線をするおちゃめなショットと、主人公の愛衣役を演じる鈴木が満面の笑みを見せるそれぞれのソロショットがアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「可愛いすぎるユセ君」「おしゅんしゅんのこの表情なに」「マヨがよく似合う 可愛いなぁ」「鼻にマヨついててもイケメン」「めちゃめちゃ可愛いshotありがとうございます」「愛理ちゃんめっちゃかわいいのに、マヨゆせさんの表情」「あざとさが出てますね！」「あいりちゃん天使すぎるのに、ゆせの顔が笑」などのコメントが寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
