ユーチューバー・ヒカル（34）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、大炎上後の再生数について言及した。

ヒカルは9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言し、大炎上。チャンネル登録者数は最高で507万人いたが、今月10日午後9時時点では481万人と「26万人」ものファンが離れている。

そして「炎上から1か月半が経ち、登録者は激減して再生も一時期落ちましたが なんとか直近の動画は7本連続でミリオン再生いけました いいものを出せばちゃんと評価してもらえるというホッとした気持ちと、いまYouTubeの世界はなかなか100万再生されない時代が来てる中で、ここまで世間から嫌われているにもかかわらず再生され続けている事実に驚きもあります」と報告。

また「僕より好感度が高く誰からも嫌われていない人でも大半がミリオン再生されていないのは何故なのか？僕なりに考えた結果は、嫌われていることよりも『優先して選ばれないこと』の方が今の時代はしんどいのかなということです“嫌われず大衆に好かれていればなんとかなる時代は終わった“それよりも強烈に一部の人から好かれないと選んでもらえない時代が訪れているのだと思います」と私見を展開していた。