離婚すると元夫とはほとんど会うことはなくなりますよね。子どもがいると会う機会はあるかもしれませんが、離婚した以上すでに他人なので、用がない限り会う必要性もないでしょう。しかし男性は、離婚したのに淡い期待を抱いている人もいるようで……？

今回は、離婚した妻と復縁を期待した男性があっけなく玉砕した話をご紹介いたします。

キレイになった妻に淡い期待

「妻と離婚して1年がたった頃、『久しぶりに会わない？』と連絡が来たため会うことになったんです。子どもとの面会は毎月してたけど妻とは会ってなかったので、しっかり顔を合わせるのは1年ぶり。久しぶりに会った妻は、とてもキレイになっていて思わずドキッとしてしまいました。結婚してるときは毎日すっぴんだったし日に日に太っていったのに、今は見違えるほどキレイになっていたため『もしかして俺に会うから……？』と淡い期待をしてしまいました。

すると妻から『今新しく彼氏ができて再婚を考えてるの』という報告をされて、あ然としましたね……。妻は離婚して前に進んでいるというのに、俺はもしかしたらまだ自分に未練があるのかと思い、復縁もアリかもって考えてしまって情けなかったです」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 女性は切り替えが上手だといいますよね。特に離婚した夫とやり直そうと考える人なんて、ほとんどいないのではないでしょうか。自分と会うためにキレイにしてきてくれたと思えるなんて、ずいぶんお気楽な考えですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。