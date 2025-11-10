「カジュアルが似合わない」40・50代へ！【ユニクロ】きれい見え狙える♡「紺色アイテム」

「カジュアルスタイルにトライしたけど、なんだかしっくりこなかった……」という40・50代は、大人に似合う上品さを備え、かつ黒より軽やかな印象も期待できる紺色に頼ってみて。【ユニクロ】では寒い季節に心強いハイブリッドダウンジャケットや旬のポロセーターなどで「紺色アイテム」がラインナップ。定番のカジュアルアイテムも、紺色で取り入れるだけでグッときれい見えが狙えるかも。

エレガントに着られるハイブリッドダウンジャケット

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンジャケット」\14,900（税込）

本格的に寒くなる前に、防寒性のあるアウターはマストでチェックしておきたいところ。40・50代におすすめなのが、カジュアル感と上品さを兼備したハイブリッドダウンジャケットです。こちらは防寒性の高いプレミアムダウンと、吸湿発熱機能綿を使用した一着。華やかな顔周りを演出するボリューム感のある襟元、ファスナーを隠した比翼仕様で、エレガントな印象をプラスしてくれます。

プラスワンで旬顔になるポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

プレッピーな着こなしがトレンドの今季、ポロセーターはぜひゲットしておいて。「極細メリノウールを100%使用」（公式オンラインストアより）した、光沢感のあるニット生地が魅力です。襟付きデザインがアクセントになり、1枚でもサマ見えしそう。すっきりとした丈感とシルエットで、ボトムスを選ばずバランス良く着こなせそうなのも嬉しいポイントです。

ラクときれいを兼ね備えたナロースカート

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート / 丈短め」\2,990（税込）

スウェット＝カジュアルすぎるというイメージがあるかもしれませんが、このスカートはひと味違うかも。公式オンラインストアでは「なめらかで上質感がありながら、シルエットを保つ生地はカジュアルかつエレガント」と紹介。バックスリット × ナローシルエットですっきりと上品に穿けそうな1枚になっています。ドライ機能とウエストゴムで、快適な着心地もキープしてくれそう。

アスリートと共同開発したこだわりスニーカー

【ユニクロ】「ニットアクティブスニーカー」\6,990（税込）

過度な装飾のない洗練されたデザインで、幅広い着こなしに合わせやすそうなスニーカー。公式オンラインストアによると「スウェーデンのアスリートと共同開発」と、履き心地にもこだわっている様子。アッパーには伸びの良いニット素材が使われており、通気性の良さも動きやすさも期待大。厚みのあるソールは「安定した走行」だけでなく、さりげなくスタイルアップも助けてくれそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子