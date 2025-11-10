10月の落選バネに菅原由勢、ブレーメンで4戦2A→代表復帰「強い思いを持たせてくれた」
10月シリーズ招集外だったDF菅原由勢(ブレーメン)がブンデスリーガでの活躍を引っさげ、追加招集だった9月のアメリカ遠征以来の日本代表復帰を果たした。同じ右ウイングバックではMF伊東純也が負傷離脱しているなか、当初発表時点でのメンバーリスト入りは3月のW杯最終予選以来半年ぶり。落選をバネにした活躍で北中米W杯への生き残りのチャンスを掴んだ。
9月のアメリカ遠征はDF陣に負傷者が相次いだことに伴う追加招集だったこともあり、アメリカ戦(●0-2)の17分間のみの出場にとどまり、続く10月は招集外だった菅原。ただ、森保一監督の決断を正面から受け止めていたという。
「自分が選ばれるようなパフォーマンスができていなかったのが一番のところ。代表は常にベストの選手が選ばれるべきだと僕は思うし、監督もそういう判断をしているなか、僕自身のパフォーマンスもまだまだ良くなかった。ここから上げていかないといけないというのは、そういうところからもメッセージ性を感じていた」
アメリカ遠征の際に「ドイツの地で自分というものの価値を上げられるようにやっていけば、代表での気持ちや、代表のピッチに入った時のやり方も、自分のメンタル的なところも変わると思う。自信をつけていく作業が必要」と語っていたように、落選後もすぐにブンデスリーガでの戦いに切り替えていたようだ。
「あらためてブレーメンという地で自分の力を証明しよう、自分がチームの勝利に貢献できるような選手にならないといけないという強い思いを逆に持たせてくれた。その中で(日本代表が)ブラジルに勝ったりという新しい刺激ももらえたので有意義な時間になったなと僕としては思う」。その後は4試合連続フル出場で2アシストの活躍。チームを2勝2分の快進撃に導き、代表復帰のチャンスを掴んだ。
時間を経るごとに存在感を増している新天地では4-2-3-1の右SBを担当。もっとも、攻撃時には“左で作って、右で刺す”と言えるような攻撃的なスタイルのなか、積極的なオーバーラップを繰り返すことでチーム戦術の要所を担っている。
「僕が攻撃に関わるタイミングはもっと思い切って行っていいと言われていて、もちろんリスク管理の部分はある程度はあるけど、自分の強みが攻撃に関わることなんだったらそれを武器にできるようにアピールしなさい、自信を持って攻撃的なところを見せてほしいと言われている。自分の強みをすごく理解してくれている監督ですごくありがたい」。ホルスト・シュテッフェン監督のもと、新たな舞台で充実の日々を過ごしているようだ。
もっともブラジル撃破という歴史的快挙に立ち会えなかった10月の悔しさは、その胸にしっかりと刻み、成長への活力にしてきた。
「試合の勝ち負けよりも自分がそこにいられない力不足。そこに自分自身がこだわっていかないといけない。他の人がどうというより、自分自身がこうなっていかないといけないという像を自分の中で描いている部分があるし、ブレーメンである程度自信を持ってやれている部分もあるし、成長を実感できている部分もある。しっかり自分がピッチに入った時、唯一無二の存在になれるようにと常に考えている」
今回の11月シリーズは自らの存在価値を示し、その鬱憤を晴らす絶好のチャンスとなる。14日の初戦ガーナ戦の舞台は地元・豊田スタジアム。伊東不在となればまずはクロスでのチャンスメイクに期待が集まるなか、「攻撃の部分では自分のクロスや、そこに関わるところがチームの武器になればそれに越したことはないし、自分がそこに強みとかストロングを感じるのであればピッチに立って証明しないといけない。そこはしっかりと自分自身にプレッシャーをかけながらやれたら」と決意を語った。
(取材・文 竹内達也)
9月のアメリカ遠征はDF陣に負傷者が相次いだことに伴う追加招集だったこともあり、アメリカ戦(●0-2)の17分間のみの出場にとどまり、続く10月は招集外だった菅原。ただ、森保一監督の決断を正面から受け止めていたという。
アメリカ遠征の際に「ドイツの地で自分というものの価値を上げられるようにやっていけば、代表での気持ちや、代表のピッチに入った時のやり方も、自分のメンタル的なところも変わると思う。自信をつけていく作業が必要」と語っていたように、落選後もすぐにブンデスリーガでの戦いに切り替えていたようだ。
「あらためてブレーメンという地で自分の力を証明しよう、自分がチームの勝利に貢献できるような選手にならないといけないという強い思いを逆に持たせてくれた。その中で(日本代表が)ブラジルに勝ったりという新しい刺激ももらえたので有意義な時間になったなと僕としては思う」。その後は4試合連続フル出場で2アシストの活躍。チームを2勝2分の快進撃に導き、代表復帰のチャンスを掴んだ。
時間を経るごとに存在感を増している新天地では4-2-3-1の右SBを担当。もっとも、攻撃時には“左で作って、右で刺す”と言えるような攻撃的なスタイルのなか、積極的なオーバーラップを繰り返すことでチーム戦術の要所を担っている。
「僕が攻撃に関わるタイミングはもっと思い切って行っていいと言われていて、もちろんリスク管理の部分はある程度はあるけど、自分の強みが攻撃に関わることなんだったらそれを武器にできるようにアピールしなさい、自信を持って攻撃的なところを見せてほしいと言われている。自分の強みをすごく理解してくれている監督ですごくありがたい」。ホルスト・シュテッフェン監督のもと、新たな舞台で充実の日々を過ごしているようだ。
もっともブラジル撃破という歴史的快挙に立ち会えなかった10月の悔しさは、その胸にしっかりと刻み、成長への活力にしてきた。
「試合の勝ち負けよりも自分がそこにいられない力不足。そこに自分自身がこだわっていかないといけない。他の人がどうというより、自分自身がこうなっていかないといけないという像を自分の中で描いている部分があるし、ブレーメンである程度自信を持ってやれている部分もあるし、成長を実感できている部分もある。しっかり自分がピッチに入った時、唯一無二の存在になれるようにと常に考えている」
今回の11月シリーズは自らの存在価値を示し、その鬱憤を晴らす絶好のチャンスとなる。14日の初戦ガーナ戦の舞台は地元・豊田スタジアム。伊東不在となればまずはクロスでのチャンスメイクに期待が集まるなか、「攻撃の部分では自分のクロスや、そこに関わるところがチームの武器になればそれに越したことはないし、自分がそこに強みとかストロングを感じるのであればピッチに立って証明しないといけない。そこはしっかりと自分自身にプレッシャーをかけながらやれたら」と決意を語った。
(取材・文 竹内達也)