「ここで地位を築いていきたい」北中米W杯に本格照準…佐藤龍之介の“ギラギラメラメラ”向上心「積極的にやってなんぼ」
U-20ワールドカップの戦いを終え、満を持して照準を北中米W杯に定める。日本代表に3度目の招集となったMF佐藤龍之介(岡山)は「悔しい思いはしたけど、世界を相手にあの年代ならやれる感覚は、手応えとしてあった。もっと上のレベルでプレーしたい思っていたので、A代表に来たかった」と意欲をのぞかせた。
6月の北中米W杯アジア最終予選でA代表デビューを飾った19歳は、7月のE-1選手権でも3試合に出場。9月と10月はU-20W杯に参加し、11月シリーズで再びA代表メンバーに戻ってきた。
U-20W杯ではチャンスメイク力こそ光ったものの、ベスト8進出を懸けた戦いでフランス相手に決め切れず。「ゴールを決め切る力と、パスをゴールにつなげる最後の精度はまだまだ足りない」と課題を見出す。クラブ帰還後は、さらに気迫を見せながらゴールに絡む活躍を続けている。
ギラギラ、メラメラと向上心を燃やす。A代表の活動と同タイミングで、同世代であるU-22日本代表もイングランドで遠征中。「なんか……あんまり今回連絡来なかったんで(笑)」と冗談交じりに語りながら、同世代で刺激し合うことを歓迎する。自らが先頭に立ち、けん引する覚悟ものぞかせた。
「自分が伝えるというより、今は自分にフォーカスしてやることがつながっていくと思っている。自分の世代に還元とかではなく、ここで地位を築いていきたい」
3度目の招集では、海外組のなかで揉まれながら結果を残すつもりだ。「チームの役割はあるけど、ファイナルサイドのところでは本当に何やってもいいと思っている。積極的にやってなんぼ。常にゴールを意識したプレーはやりたい」。W杯メンバー入りをめぐる戦いに、臆することなく挑んでいく。
(取材・文 石川祐介)
