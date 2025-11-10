昭和36年オープンの町の食堂『ありがた八(や)食堂』。

末広がりの意味を込めて店名に数字の「八」をつけた地元客が毎日のように通う人気店です。価格もリーズナブルで、現在は母が始めた店を娘・田中公子さんが2代目として守り続けています。



店の壁には手書きのメニューがずらり。カレー・オムライス・チャーハン・焼きそば・カツラーメンなど、種類が豊富なのも毎日通いたくなる理由です。



THE食堂ランチの王道といえば「オムライス(750円/税込み)」。

この店の特徴は、ラーメンやチャーハンと同じチャーシューがケチャップライスに入っています。薄めの卵でケチャップライスを包んで完成です。



味付けはしっかり濃い目で、口に含むと一気に中華の味に様変わりする面白さ。オムライスの大きなお皿の上には、サラダやおかずもON！バランスのとれたプレートランチがいただけます。





もうひとつおすすめは、ボリューム満点「焼肉丼(800円/税込み)」。

大きな丼にご飯・野菜を盛り、その上に秘伝のしょうゆダレで炒めたおボリューム満点の豚ロースを乗せて完成！味付けは、「甘め」or「甘さ控えめ」が選べます。



田中さんの好みで脂部分は取り除いているため、たくさん食べても胃もたれしにくいのもポイント。ご飯にタレが染み染みで、一杯で大満足です。



田中さんは、お客さんの様子や好みを踏まえて料理の量や味付けを調節しているそう。お客さんと距離が近いがゆえの温かい心遣いが光ります。

細部にまで優しさあふれる料理をぜひ食べに行ってみては。



◇ありがた八食堂

新潟県上越市稲田4-11-12

【問い合わせ先】025-523-4575

【営業時間】昼：11:00～14:00／夜：17:00～20:00

【定休日】日曜・ほか不定休