気象庁発表

【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？

大型の台風第２６号は、南シナ海を１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。

大型の台風第２６号は、１０日１８時には南シナ海の北緯１８度００分、東経１１８度５０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側６５０キロ以内と南西側５００キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１１日６時には南シナ海の北緯１８度５０分、東経１１８度０５分を中心とする半径４５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１９０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の１１日１８時には南シナ海の北緯２０度００分、東経１１８度０５分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。予報円の中心から半径２３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

2025年11月10日18時45分発表

10日18時の実況

種別 台風

大きさ 大型

強さ -

存在地域 南シナ海

中心位置 北緯18度00分 (18.0度)

東経118度50分 (118.8度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 南西側 150 km (80 NM)

北東側 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北東側 650 km (350 NM)

南西側 500 km (270 NM)

11日6時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)

東経118度05分 (118.1度)

進行方向、速さ 北西 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)

11日18時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)

東経118度05分 (118.1度)

進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)

12日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 台湾海峡

予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)

東経119度25分 (119.4度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)

13日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 先島諸島近海

予報円の中心 北緯25度05分 (25.1度)

東経123度25分 (123.4度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

14日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯23度55分 (23.9度)

東経126度35分 (126.6度)

進行方向、速さ 東南東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1008 hPa

予報円の半径 370 km (200 NM)



■沖縄への影響は？

沖縄本島地方と先島諸島では、１２日にかけてうねりを伴った高波や強風に十分注意してください。台風の進路等によっては、先島諸島では、１３日頃にかけて大しけとなるおそれが、雨雲の発達の程度によっては、沖縄本島地方と先島諸島では１１日から１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。先島諸島では１１日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。

［気象概況］

大型の台風第２６号は、１０日１５時には南シナ海の北緯１７度３５分、東経１１９度００分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側６５０キロ以内と南西側５００キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、１２日にかけて南シナ海を北上し、台湾付近で勢力を弱め、１３日頃には先島諸島へ接近する見込みです。また、前線の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［波の予想］

１０日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

１０日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 北東の風 １７メートル （３０メートル）

１１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 北東の風 １７メートル （３０メートル）

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

大東島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

先島諸島 １００ミリ

その後、１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １００ミリ



［防災事項］

沖縄地方の沿岸の海域では１２日にかけてうねりを伴いしける見込みです。また、大陸の高気圧と台風との間で気圧の傾きが大きくなるため、先島諸島と沖縄本島地方では１２日にかけて、大東島地方では１２日は強い風が吹く見込みです。うねりを伴った高波や強風に十分注意してください。なお、先島諸島では、台風の進路等によっては、１３日頃にかけて大しけとなるおそれがあります。

沖縄本島地方と先島諸島では、１１日は激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲の発達の程度によっては、１１日から１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

先島諸島では、１１日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。沖縄本島地方では、１１日から発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより