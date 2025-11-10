11月17日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界のおマヌケさんが勢ぞろいSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

井上瑞稀 (KEY TO LIT)

牛窪恵

桜田ひより

滝沢カレン

モグライダー

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）

★ジェリーの災難★

超お人よしでどこにでもいる普通の男性・ジェリー。台湾から渡米して長年アメリカに暮らし、この地で成功することを夢見てきた。そんなジェリーが、突如国際事件に巻き込まれてしまい、捜査に協力することに。しかし、まさかの結末が！？ジェリー本人による完全再現の異色の作品をお届けします！

★サンパウロ警察★

陽気な人たちが暮らす南米最大の都市、ブラジル・サンパウロ。しかし一歩、路地裏に入ると麻薬取引や強盗などの犯罪が日夜を問わずに発生。そんな街の治安を守るのがサンパウロ州軍警察。〈指名手配犯なのに、うっかり警察の前に現れる男性〉〈お母さんにかばってもらう強盗〉など《おマヌケ》な犯人がわんさか登場します。お見逃しなく！

★ハワイの警報アラート★

2018年、ハワイ州に向け弾道ミサイルが発射されたとする避難警報が！ハワイ中に警報が鳴り響き、騒然となった。緊急事態で避難を迫られても、シェルターや安全な場所など見つけられずに、パニックになる人たちも…。恐怖のどん底に突き落とされた住民たち。しかし後に事態は《おマヌケ》な結末を迎えることに。

その他、世界中から集めたちょっと笑える《おマヌケ》さんや、《おマヌケ》なところまでかわいい動物などの映像をドドっとご紹介します。お楽しみに！