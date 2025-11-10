これ隠ぺい行動だよね!? 浮気している男性が「やりがちなこと」
もし彼氏が浮気しているとしたら、彼氏は間違いなくバレないための行動をしているでしょう。
そこで今回は、男性がしがちな「隠ぺい行動」を紹介するので、彼氏の行動と照らし合わせてみてください。
スマホの着信履歴を消した痕跡がある
浮気している男性はスマホをできるだけ彼女の目に触れさせないようにするだけでなく、念には念をと浮気相手との連絡履歴をスマホから消すことも。
なので、着信履歴の件数が中途半端な数字だったり、スマホを小まめに操作していることが増えているなら、怪しんだ方がいいかもしれません。
帰宅後にすぐ入浴する
帰宅後すぐに風呂に入ろうとしたり、シャワーを浴びようとしたりするのも隠ぺい行動の可能性アリです。
浮気相手の匂いを洗い流しがたいため、浮気したという罪悪感をリセットするためということが考えられます。
交際当初からの男性の生活習慣の１つであるなら問題ありませんが、急に帰宅直後に入浴しようとしたり、着ていた服を洗濯しようとしたりするようなら、怪しむべきでしょう。
外出中に周りをやたら気にするようになる
彼氏と２人で出かけた時、彼氏が周りの様子をやたらと気にするようになっていたら、隠ぺい行動の１つ。
周りの様子を気にするのは、浮気相手とバッタリ遭遇しないように警戒しているからで、浮気相手と鉢合わせになりそうな時はすぐに対処できるように準備していることが考えられます。
また、男性によっては浮気相手とよく会う場所の近くに出かけることを嫌がるようにもなるでしょう。
浮気がバレたくないという意識が無意識に行動に表れてしまう男性は少なくないので、今回紹介した行動を彼氏がしていないか確認してみてくださいね。
