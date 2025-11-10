「最近、彼が冷たい…？」実は彼氏が密かに“冷めてる瞬間”３選
「なんか最近、彼氏と距離を感じる…？」という違和感の裏には、彼の中で“気持ちが冷め始めた瞬間”があるのかも。そこで今回は、女性が気づかないうちに彼氏を冷めさせてしまう代表的な行動を紹介します。
頻繁に愛情確認する
「私のことまだ好き？」「浮気してない？」と繰り返し聞いていませんか？彼にとって、信頼より疑いが先に立つ関係は息苦しいもの。最初はヤキモチと捉えてくれていても、毎回のように確認されると“信用されてない”と感じてしまいます。
LINEの“温度差”に過剰反応する
返信が遅い、スタンプだけだった…そんな些細なことで「冷めた？」と騒ぐのもNG。男性は、忙しいときはLINEを“タスク”扱いしがち。感情より「返信すること」が目的なので、温度差を感じても気にしすぎないようにしましょう。男性のペースを尊重する姿勢が２人のバランスを保ちます。
「前はこうだったのに」と発言する
付き合い初期と今を比べて「昔はもっと優しかった」と言いたくなることもあるでしょう。でも、彼の立場からすれば“責められている”ようにしか感じないもの。時間の経過とともに愛情表現の形は変わるということを頭に入れておくべきです。
彼氏に対して「冷めた？」と思ったら、彼氏の気持ちを疑う前に、自分の言動を一度見つめ直すことが大事。そんな姿勢が、彼の心をもう一度惹きつけるカギになりますよ。
