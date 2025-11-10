結婚後は不倫する可能性大。間違いなく「浮気性」な男性とは

結婚後に不倫に走るような男性とは結婚したくはないもの。

そのためには「浮気性」かどうかをきちんと見極める目を持つことが大事です。

そこで今回は、間違いなく「浮気性」な男性に見られる特徴を紹介します。

優柔不断なところがある


優しい性格の男性と結婚したいと考えている女性は少なくありませんが、優しすぎるあまり優柔不断な男性は浮気性の可能性があります。

そういう男性は女性からアプローチを受けた時に優しさゆえに断れないところがあり、そのまま雰囲気に流されて浮気ということも。

しかも優しい性格の男性ほど他の女性の目にも魅力的に映るので、少々厄介でしょう。

寂しがり屋な性格


寂しがり屋な性格の男性は、寂しさを他の女性で紛らわそうとする傾向があり、浮気性の可能性が高いでしょう。

そういう男性は出張など長期間離れるときには特に注意が必要で、できるだけこまめに連絡を取り合って寂しい思いをさせないようにすることが肝心。

少しでも放置気味になってしまうと、知れっと他の女性にアプローチしていることもあります。

お金関係にだらしない


浪費や借金を平気でするようなお金関係にだらしない男性は自分にとても甘いでしょう。

そういう男性は欲しいものがあればすぐに手に入れようとしますし、自分の欲求に打ち勝つことも難しい傾向があります。

そんな自己中な考え方や行動しかできないタイプなので、躊躇することなく浮気してしまう可能性が高いです。

今回紹介した特徴に当てはまるタイプの男性は、たとえ結婚したしてもきっと変わらず不倫する可能性が高いので、ぜひ結婚相手を選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

