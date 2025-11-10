「何しても乾く肌」に終止符！“翌朝ふっくらツヤ肌”を叶える【夜のスキンケア】３ステップ
どれだけ保湿しても、朝にはカサついてしまう――。そんな“何しても乾く肌”に悩む女性が増えています。実は、原因は化粧品ではなく「夜のスキンケアのやり方」にあるかもしれません。そこで今回は、“潤いを逃がさない”夜のスキンケア３ステップを紹介。肌の内側からしっとり満たし、翌朝にはふっくらツヤのある理想の肌をめざしましょう。
化粧水は“塗る”より“押し込む”
「ちゃんと化粧水を塗っているのに乾く…」という人は、つけ方を見直してみて。乾燥肌の人ほど、化粧水は“塗る”より“押し込む”のが正解です。
コットンを使わず、手のひら全体で顔を包み込むようにハンドプレス。体温でじんわり浸透が進み、角層まで水分が届きやすくなります。２〜３回に分けて重ねると、うるおい密度がぐっと上がり、後のケア効果もアップ。
乳液は“摩擦ゼロ”でなじませる
乳液やクリームを塗るとき、ゴシゴシこするのはNG。摩擦は刺激となり、乾燥や赤みの原因になります。指先ではなく手のひら全体で包み込むように、優しく肌になじませましょう。
頬や目元など乾きやすい部分は重ねづけが◎。寝ている間は水分が蒸発しやすいので、最後に薄い膜をつくるイメージで“ラッピング”するのがポイントです。
寝室の“環境”を整える
実は、スキンケア後の“環境”も美肌づくりに欠かせません。加湿器を使うだけでなく、枕元に濡れタオルを置いたり、シルク素材の枕カバーを使ったりと、ちょっとした工夫で湿度を保てます。
照明を落として、やわらかな明かりに包まれた空間で眠るだけでも、肌の回復モードがスイッチオン。眠っている間に“潤いを閉じ込める”環境を整えることが、翌朝のふっくら肌につながります。
毎日の夜ケアを少し見直すだけで、肌は確実に応えてくれます。“寝ている間にうるおう肌”を育てて、明日の朝は、鏡の中の自分にそっとときめいてみて。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています。
