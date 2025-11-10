急に既読スルー…？男性が返信してくれなくなる「意外な理由」
気になる彼といい感じだったのに、ある日を境にピタッとLINEの返信が止まった…。「何か変なこと言った？」「嫌われたのかな？」と、不安でスマホを何度も見返したことありませんか？実は、男性の“急な既読スルー”には、単なる拒絶以外にも理由があるんです。
「距離を置いたほうがいいかも」と思われてしまった
女性が好意をストレートに出すタイプだと、彼は“ペースを乱された”と感じて返信を控えることも。女性とのやり取りが増えていくにつれ、男性はふと「自分の気持ちが追いついていない」と感じてしまうのでしょう。恋のペースは人それぞれ。焦らず、一歩引いた距離感を保つことが大切です。
駆け引きで「放置プレイ」をしているだけ
あえて既読スルーして、あなたの反応を試す男性も中にはいます。これは「どのくらい自分に興味があるか」「追ってくるか」をチェックする心理。この場合、焦って連投すると逆効果。あくまで余裕を見せて、普段と変わらず男性からの返信を待つのが正解です。
単純に忙しくて“返信モード”じゃない
恋愛より仕事や趣味を優先するタイプの男性は少なくありません。忙しいあまり「後で返そう」と思いつつ、つい未返信のまま日々が過ぎてしまうことがあるのです。この場合は、男性を責めるのではなく、「落ち着いたらまた話そうね」とひとこと残しておくのがベストです。
LINEの返信は“その時の気分次第”という男性は意外と多いもの。もし既読スルーが続いているなら、追いかけることに執着せず、「今は距離を取るべきタイミングかも」と冷静に受け止めることが大切ですよ。
