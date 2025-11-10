日本維新・吉村洋文代表が１０日、Ｘ（ツイッター）に投稿。同日の衆院予算委で立憲民主党・西村智奈美幹事長代行が、高市早苗首相が自民党総裁選時に外国人問題に関連して述べた「奈良のシカ蹴り」に対する質問に時間を割いたことに反応した。

西村氏は午前に質問に立ち、拉致問題の質問を１ターン入れた後に、通告の順番を変えるとして「奈良のシカ」をテーマに。

外国人が奈良公園のシカを蹴ったとする発言について「何を根拠に？」「外国人だけか？」と追及。高市首相は、自身も目撃して注意した経験もあるとし、「外国人の方による残念な行為が目立ってきたというのも、絶対数が多く、事実。日本人が全くそういうことをしていないとは申し上げていない」とした。

応酬が続き、西村議員が「あの発言は撤回すべき」と迫り、高市首相が「一定根拠があって申し上げたこと。まだ総裁でもなかった頃の発言を撤回しろと言われても、撤回するわけにはまいりません」とした。

西村議員は「大変残念です。今後も十分注意をしていただきたい」とし、「奈良のシカ」で１５分以上、質問時間のおよそ半分を使った。

その後、「選択的夫婦別姓」の質疑を２０分行った。

ネットでは「西村さん『奈良のシカ』いる？」「他にもっと重要なことがたくさんあるだろ」「時間の無駄」などと厳しい声が相次いで荒れ模様となっている。

吉村代表はＸ投稿で「予算委員会で総理のシカ発言撤回要求で時間を費やす。もう予算委員会は党首討論中心でいいんじゃないかな。担当大臣もいるわけだし。予算委員会で総理に集中しすぎ」と指摘した。

「議員定数削減したら声が届かなくなる！というけど、実際はこれ」とし、「自民も民主も国民に約束した。議員定数削減、まずは約束を実行せよ」と記した。