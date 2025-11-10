À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç´°ÇäÂ³½Ð¡ª ¥¹¥Ô¥Ë¥«¡¼¤È¥»¥³¥ó¥É¥»¥³¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿1ËÜ
¤³¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þ·×¤Ï¡ÖFLEUSS AUTOMATIC SECONDE¡¿SECONDE¡¿2025 EDITION¡×¡Ê8Ëü8000±ß¡Á¡Ë¡£11·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëSPINNAKER¡Ê¥¹¥Ô¥Ë¥«¡¼¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î»þ·×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥í¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ìÎ¨¤¤¤ëseconde¡¿seconde¡¿¡Ê¥»¥³¥ó¥É¥»¥³¥ó¥É¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤¬SPINNAKER¤Î»þ·×¤ËºÆ¤Ó¾¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç²Ä°¦¤¤Í©Îî¤¿¤Á¡È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡É¡£Á°ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â¾¯¤·¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤Ç¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÃæ¤ò¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤òÉ½¤¹¡È50¥Õ¥¡¥¾¥à¥¹¡ÊÌó91m¡Ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÁ°ºîÆ±ÍÍ¡¢º£ºî¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¿ô¤Ï50ÂÎ¤Î¡È50¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥º¡É¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢¥À¥¤¥ä¥ë6»þ°ÌÃÖ¤ÎÊ¸»ú¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö47¡Ü3PHANTOMS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤¤¤ë47ÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡È±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡É¤¬¤³¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ëÌë´Ö¤äÇö°Å¤¤¾ì½ê¡£Î©ÂÎÅª¤Ê¥â¡¼¥ë¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Ë¤È¤È¤â¤ËÌë´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÃß¸÷¥«¥é¡¼¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥ëÁ´ÂÎ¤¬µ±¤¡¢»þ·×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âÃë¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¢³¸¤ä¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥É¡¢¥é¥°¤Ë¤â¡È±£¤ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡É¤Î»Ñ¤¬¡£Àº¹ª¤ÊÆüËÜÀ½µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥í¡¼¥¿¡¼¤Ë²½¤±¤¿µðÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ë¤ÏÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±º¤µ¤ì¤¿UV¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸¡È50¡É¤òÉ½¤¹¥¿¥ê¡¼¥Þ¡¼¥¯¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯ÇÈÂÇ¤Ä¥Ù¥¼¥ë¡£Êü¼Í¾õ¤Î¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤È¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê»þ·×¤Î°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
Ãæ¥´¥Þ¤ËºÙ¤«¤ÊÂÊ±ß¾õ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¡È¥é¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢»þ·×¼«ÂÎ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë°Å°Ç¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¸ò´¹ÍÑ¤ÎÃß¸÷¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶ñ¥Ê¥·¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â3»þ°ÌÃÖ¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼É½¼¨¤òÈ÷¤¨¡¢15µ¤°µ¡Ê150m¡ËËÉ¿å¤òÅëºÜ¡£»þ·×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÃß¸÷»ÅÍÍ¤ÎÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï43mm¥±¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ê8Ëü8000±ß¡Ë¤È¡¢40mm¥±¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¡Ê9Ëü9000±ß¡Ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÏSPINNAKER¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä°ìÉô¼è°·Å¹¤Ë¤Æ1150ËÜ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¤ÏTiCTAC·ÏÎó¸ÂÄê¤Ç1050ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
