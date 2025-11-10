高山一実（2019年撮影）

　元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表し、婚約会見を行った。乃木坂46の同期メンバーからは、能條の門出を祝福する声が相次いでいる。

【写真】能條愛未、中村橋之助との2ショット公開

　能條は乃木坂46の1期生として活動し、2018年にグループを卒業。同期の高山一実は自身のインスタグラムのストーリーズに「泣いた　あみの幸せが私の幸せ　心から、おめでとう」とコメント。

　現在はテレビ朝日アナウンサーとして活躍する斎藤ちはるも「大好きな愛未の幸せが私の幸せ　わーおめでたい…！！」と喜び、川後陽菜も「おめでとう〜！　素敵だった」と祝福のメッセージを寄せていた。

引用：「高山一実」インスタグラム（＠takayama.kazumi.official）、「斎藤ちはる」インスタグラム（＠chiharu_saito_ex）、「川後陽菜」インスタグラム（＠hina_kawago）