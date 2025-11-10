元乃木坂46・能條愛未が婚約発表 高山一実ら同期メンバーが祝福「泣いた」「大好きな愛未の幸せが私の幸せ」
元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表し、婚約会見を行った。乃木坂46の同期メンバーからは、能條の門出を祝福する声が相次いでいる。
【写真】能條愛未、中村橋之助との2ショット公開
能條は乃木坂46の1期生として活動し、2018年にグループを卒業。同期の高山一実は自身のインスタグラムのストーリーズに「泣いた あみの幸せが私の幸せ 心から、おめでとう」とコメント。
現在はテレビ朝日アナウンサーとして活躍する斎藤ちはるも「大好きな愛未の幸せが私の幸せ わーおめでたい…！！」と喜び、川後陽菜も「おめでとう〜！ 素敵だった」と祝福のメッセージを寄せていた。
引用：「高山一実」インスタグラム（＠takayama.kazumi.official）、「斎藤ちはる」インスタグラム（＠chiharu_saito_ex）、「川後陽菜」インスタグラム（＠hina_kawago）
