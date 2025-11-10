タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。新型コロナでの引きこもり時に感じた独自の心境を明かす一幕があった。

この日の番組で「自由な時間」の話題になると「あたし、コロナの時、ずっと仕事がない時期があったじゃん。１人だとさ。外出もできなかったじゃん、本当に１人なのよ、ずっと」と話し出したマツコ。

「それまで『あたしは１人がいいのよ』って軽々しく言ってたけど、本当に１人ってのはこういうことを言うんだなと。仕事に行って、会いたくもない人に会わされてるっていう弊害はありますけど、誰かが横にいるとか、買い物に行けば店員さんがいたり、他の買い物客がいたりって、１人だけど、１人じゃないじゃん。本当の１人って、これを言うんだって分かって…。あの時、配達もなかったじゃん、最初の方」と振り返ったところで共演の若林史江さんが「それは恐怖ってこと？」と問いかけ。

この言葉に「恐怖じゃなくて、本当に何も言うこともないのよ。例えば誰かがいたら、（スタジオに）こういう仕事のできない人たちが大量にいたら、それにダメですよ、仕事しないとって言えるわけじゃん。それも一つの自由ではないけど、自由だったんだなって」と答えると「要は部屋でずっとテレビ見てるとさ。別にいいのかな？ 死んでもみたいなさ。あたし、ずっと１人で平気、平気って言ってたけど、平気で１人でいいんだけど。家にいたら、もちろん１人がいいんだけど、本当に１人って…。誰もいない世界。世界が滅びた時に自分だけ生き残ったらこういうことなんだっていうさ…」と、しみじみ話していた。