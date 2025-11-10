ファミリーマート（東京都港区）が、同社オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と、江崎グリコ（大阪市）のフローズンスムージー「パピコ」のコラボレーションとして、“ファミマカラー”の「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを11月11日から実施します。

【画像】「かっ…かわいい……！」→これが「パピコ」に着せるファミマカラーの「パピコセーター」です！

追加の要望を受け再開催

同キャンペーンは2025年6月に実施され、コンビニエンスウェアの人気アイテム「ラインソックス」を想起させるファミマカラーのパピコ専用「パピコセーター」として展開。SNSを中心に話題となり、好評や追加の要望を受け、キャンペーンの再開催に至ったといいます。

対象商品は「パピコ チョココーヒー」（205円。以下税込み）、「パピコ ホワイトサワー 濃い味」（194円）、「パピコ 大人のショコラ」（259円）、「パピコ 大人の濃厚ジェラートピスタチオ」（259円）。パピコを2個購入ごとに「パピコセーター」が1つもらえます。

今回は一店舗あたりの数量を10個から15個に増加しているといい、同社は「寒くなるこれからの季節にこそ、パピコにセーターを着せておいしく楽しく、おしゃれにお召し上がりください」とコメントしています。

キャンペーンは11月24日まで。全国のファミリーマート（約1万6400店）で実施されます。なくなり次第終了です。