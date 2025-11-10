【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】衝撃の「低弾道ゴラッソ」

U-17日本代表のMF瀬口大翔（神戸U18）が、見事な低弾道ミドルシュートを決めた。左足でのゴラッソが話題となっている。

U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者のU-17ポルトガル代表と対戦。日本は退場者を出すも、2-1で競り勝ちグループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。

決勝点が生まれたのが、前半終了間際の45分だった。日本が相手陣内でボールを奪うと、MF野口蓮斗（広島ユース）、MF平島大悟（鹿島ユース）と繋ぎ、ペナルティーエリア手前でパスを受けた瀬口が左足を一閃。利き足ではなかったが、低く抑えた25m級のミドルシュートは、GKの手前でバウンドしてゴール左下隅に吸い込まれた。

U-17欧州選手権で最優秀GKに選ばれたポルトガルのGKロマーリオ・クーニャは、懸命に横っ飛びするも防ぐことができずに唖然。他の欧州王者の面々も沈黙していた。

瀬口は２ゴール目に

第1戦に続いてネットを揺らした瀬口は喜びを大爆発。ベンチの前でチームメイトと歓喜の輪を作り、満面の笑みで雄叫びを上げた。解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）も「よっしゃー！」と絶叫。「全体のリアクションも良かったし、このシュート。左足でも右足でも決めてくれました。GKのところでバウンドしましたから。初戦もゴラッソでしたけど、これもゴラッソですね。見事」と大絶賛した。

この一撃はSNS上でも話題となり、「瀬口大翔、左足一閃！」「瀬口大翔やっば。なにそのシュート」「今度は左足で沈めて今大会2点目」「世界にバレてもうた」「瀬口くんまたオサレなゴール」「神戸の誇り」「日本の未来が明るすぎる」「利き足じゃないのに見事なシュート」「相手GKの子の表情が物語ってるよね」など大絶賛のコメントで溢れている。

なお、決勝トーナメント1回戦は日本時間11月14-15日に開催予定で、対戦相手は12日に決定する。

