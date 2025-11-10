親の七光りを感じさせない“実力派”だと思う「二世タレント」ランキング！ 2位「宇多田ヒカル」、1位は？
All About ニュース編集部は10月20〜21日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「親の七光りを感じさせない、実力派だと思う二世タレント」ランキングを紹介します。
2位：宇多田ヒカル（父：宇多田照實〈音楽プロデューサー〉、母：藤圭子〈故人〉）／85票
2位には、宇多田ヒカルさんがランクインしました。
そんな宇多田さんの父は音楽プロデューサーの宇多田照實さん、母は伝説の歌手・藤圭子さんです。音楽一家に生まれながらも、自らの才能で音楽界でのキャリアを築いています。
アンケート回答者からは、「親の七光りなんて全く不要である真のアーティストだと思う」（50代女性／宮城県）、「親もすごいけど、本人の才能が素晴らしいから。曲に力がある」（50代女性／北海道）、「宇多田ヒカルさんは、親が藤圭子さんだったから売れたわけではありません。純然と、自分の力でヒットを飛ばしたのです。それはだれもが認めるところでしょう」（60代男性／新潟県）といった声が寄せられました。
1位：長澤まさみ（父：長澤和明〈元ジュビロ磐田監督〉）／135票
1位に選ばれたのは、長澤まさみさんでした。
主に俳優として活躍し続ける長澤さんは、2004年公開の映画『世界の中心で、愛をさけぶ』で脚光を浴びて以降、確かな努力と演技力で高い評価を獲得。2021年の「第44回 日本アカデミー賞」では、映画『MOTHER マザー』で初の最優秀主演女優賞を受賞しました。2025年6月公開の映画『ドールハウス』でも主演を務めています。
そんな長澤さんの父は、元サッカー日本代表でジュビロ磐田の初代監督も務めた長澤和明さん。親の七光りを感じさせず、“長澤まさみ”というブランドを確立しています。
アンケートでは、「実力でのしあがった感がすごい」（30代男性／東京都）、「舞台を見に行ったことがあるが、とても演技が上手だった」（20代女性／兵庫県）、「演技もナレーションも上手で、出演しているとつい見てしまうから」（30代女性／徳島県）、「大半は親の七光りであると思うが、長澤まさみは綺麗で親が有名でなくても売れていたと感じる」（30代男性／千葉県）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
