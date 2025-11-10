¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®°Õ¡×³èÆ°ºÆ³«¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®°Õ¡×¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤³¤½¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î°ì°÷¤À¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Á¤ã¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡ª¡×¡Ö²¶¤é¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£Êý¤ä¤Ç¡¼¡×¡Ö¥±¥¬¤À¤±¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤³¤½¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î°ì°÷¤À¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡ËèÆü¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¶¤¬½ÐÍè¤ë¤¼¡ª¡ª¡¡Ãç´ÖÃ£¤È°ì½ï¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶â²°¤¢¤ó¤Í¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÅ»¡Ê¤Þ¤È¤¤¡Ë¤µ¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£3¿Í¤È¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°ºÆ³«¡õ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×ÆþÃÄ¤òÈ¯É½7Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Æ¡¢³èÆ°ºÆ³«¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢9Æü¤Ë¤Ï¡Ø¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Ä©Àï¤Î¤´°§»¢¤ò¤¹¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)