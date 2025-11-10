「レベチの筋肉」SixTONES・ジェシー、圧巻のトレーニング姿に反響！ 「胸板の分厚さ最高」「きつそうw」
SixTONESのジェシーさんは11月10日、自身のInstagramを更新。トレーニング姿を披露しました。
(文:古原 美咲)
「ムッキムキでかっこいい」ジェシーさんは「トレーニングは最高だじぇ」とつづり、5枚の写真を投稿。トレーニング姿を披露しました。1枚目ではダンベルを持って鍛えるジェシーさんの姿。ムキムキの二の腕が際立ち、たくましくかっこいい印象です。
この投稿にファンからは、「やばい」「レベチの筋肉とムチボディを鏡でポーズ決めてた京ジェかわいすぎるだろw」「カッコよすぎる」「胸板の分厚さ最高」「ムッキムキでかっこいい」「顔wきつそうw」「かっこいいのにおもしろいの何」「えー！めちゃくちゃ出来上がってるやん」「メンバーに『ほらね』って言うのかな」との声が寄せられました。
「自分の推し活しててかわいい！」ジェシーさんは4月1日の投稿で、「『アンダーアーマー』皆んな見てくれたかな？」とつづり、自身のポスター前で撮影したショットを公開。コメントでは、「モデルジェシーめちゃくちゃかっこよすぎる」「自分の推し活しててかわいい！」「努力の積み重ねで身体仕上げててほんとに尊敬してるよ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
