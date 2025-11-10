ロックバンド「LUNA SEA」のボーカル・RYUICHIこと、歌手の河村隆一（55）が10日、自身のブログを更新。「必ず復活させます」と喉の不調からの復活を誓った。同日、公式サイトでは喉の不調のため、「No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 hase.03」の3公演を中止・延期することを発表していた。

河村は「必ず復活させます」と題したブログを更新。「発声の状態が悪く昨夜のステージでは、メンバー、スタッフ、集まってくれた皆様から強烈なパワーをいただきまた支えてもらってしまいました。胸が熱くなりました」と8、9日と行われていた“ルナフェス”でのパフォーマンスを振り返った。

「それに伴い本日耳鼻咽喉科で診ていただきました。声帯の状態、そして発声障害の状態を慎重に判断していただきしばらく声を休ませましょうと言う診断となりました」と病院での診断結果を報告。「チャーチツアーの水戸、横浜を楽しみにしてくださっていた皆さんには誠に申し訳ありません」と謝罪した。

「一歩一歩良くなっていたので…」と悔しさをにじませ、「必ず復活させます」と思いをしたためた。

公式サイトでは「開催を予定しておりました『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03』11月14日（金）茨城公演、11月18日（火）、19日（水）神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と3公演の中止・延期を発表。「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

河村は2019年に肺腺がんの手術、2022年には声帯の静脈瘤（りゅう）除去手術を受けた。また、2年ほど前から原因不明の発声障害に苦しんでいることを明かしている。