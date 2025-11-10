モテる女の勝負服♡ 一瞬でメンズをドキッとさせる「モノトーン×肌見せ」コーデ特集
恋愛上手のイマドキ女子たちが勝負服を決めるときに意識してることって？そこで今回は、 一瞬でメンズをドキッとさせる「モノトーン×肌見せ」コーデをご紹介します。イマドキ女子たちの勝負服のポイントに注目！男のコうけを狙うならシンプルな女みを意識して♡
モノトーン×肌見せ
一瞬でメンズをドキッとさせるなら？「モノトーン×肌見せ」がモテる女の勝負服でした！
盛りすぎないのに印象に残る。シンプルな女みコーデが実はいちばん男のコうけする黄金バランスなんです♡ 脚、デコルテ、背中......あなたはどこを見せて攻める？
Check! 土田小雪さん （Ray♥Influencer・22才）
一度見たら忘れられない上品シルエット
「オフショルワンピはLa luneで約23,000円。大人っぽい黒のロング丈ワンピースにデコルテを大胆に見せて女みをアピール！
秋らしいブラウンのバッグとゴールドの差し色が入ったパンプスでこなれ感を出しました」
Check! 山口知花さん（フリーター・22才）
背中あきでオトナなおイロケ
「背中見せが特徴的なトップスはSNIDELで約8,000円。ティアードが可愛いロングスカートはFRAY I.Dで約20,000円。
正面は上品だけど、後ろ姿は超セクシー♡ 気になる男のコを意識させたい日にぴったりな小悪魔コーデ」
Instagram：@___03_.chiii_
Check! カラーダラスコン・マリアンナさん（明治大学3年）
デザイントップスで乙女に肌見せ
「Lasagedのトップスは約3,000円。肩がカバーされたスクエアネックで、キレイなデコルテ見せが叶います。
約5,600円で購入したZARAのミニスカやロングブーツなど、トップス以外を黒で統一して大人っぽく仕上げました」
Instagram：@mariannac222_official
Check! 佐藤日向子さん（青山学院大学4年）
あざと可愛い露出が正義です♡
「リボンのワンショルダーがついたニットワンピはGRLで約4,000円。1枚でオトナ可愛くなれるすぐれもの。
韓国で約2,000円で買ったプリーツスカートとあわせてガーリー要素をプラス。肩と脚をW見せする本気コーデ♡」
Instagram：@aoyama_miss6__2025
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈
