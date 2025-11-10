「離乳食教えて」と頼まれ資料も準備。→当日「何もしてない」とドタキャンした、無責任な友人【ママリ】

離乳食の作り方を教えてと言われたからいろいろと教えたのに…

みなさんのご意見をください……

長くなります







昔からのお友達なのですが、私の2ヶ月後に出産しました。

なのでもうすぐ5ヶ月、離乳食スタートです。



「作り方わかんないから柑橘の家で作りかた教わりながら作っていい？」と言われ

さすがにうちで作られるのは迷惑……😰

あちらのお家には犬がいるので無理だと言われ、結局あちらのご実家で作ることになりました。(昔から家族ぐるみでなかよくしてくれているのでたまにお邪魔します)



そこで基本的なことくらい自分で勉強して欲しかったので、私が持っている本と、私が市の教室とかで教わった内容をまとめたメモの写真をあらかじめ送ってあげました。(1か月ほど前)

そして、道具は揃えといてねとお願いしておきました。



そして今日、作る予定の日でした。



朝LINEがきて「道具ってなにがいる？離乳食作るセットとか今しか使わんと思って買ってないで」

え、そこから？今日だよね？😰という気持ちを抑え必要な道具を伝えると

「え？お粥も裏ごし器いるの？炊いてそのままあげればいいじゃないの？」

なんだか呆れました😅



「もう市販のやつでいいやー」となったので

初めての食材は一日の一種類ずつ、ひと匙からだよ？市販のやつだと限られてくるけど大丈夫？と伝えたところ



「じゃあもう裏ごし器いらんくなるまでお粥だけでいいや！お粥は市販でもあるら？」

なんだか私はなんのために気遣いをしているのかなと悲しくなってしまいました😥



そして今日の予定はドタキャン。

本当は今日自分の子のために離乳食を作る予定だったのを、あちらが今日しか空いてないということで、深夜寝ずに自分の分を作ってました。

朝も時間に遅れないようにドタバタと支度をしていました。

自分自身来月引越しを控えており、荷造りも忙しい中時間を作ったつもりでした。



以前からも子育てに対して少し疑問に思うところもあって、不信感？を抱いていました。(2ヶ月くらいから果物の缶詰めのシロップあげたりとか……)





また野菜やお魚をやりたくなったら教えて欲しいそうです……💦





みなさんなら教えるために時間作りますか？😰

私が心狭いんですかね……

今後の関わりとか考えますか？😣



ご意見お願いします😂

この記事では、友達に離乳食の作り方を教えてほしいと言われさまざまな準備をして必要なものを伝えていたのにも関わらず、約束の当日になって何も準備されておらず自分の気遣いが無駄になりモヤモヤしているという投稿を紹介します。また今度教えてほしいと友達に言われたものの、友達の子育てに疑問を感じる部分もあったことからもう友達の離乳食作りで時間を割きたくないと思ってしまったそうです。

友達から離乳食の作り方を教えてほしいと言われ、資料を送ったり事前に準備してほしいものを伝えたという投稿者さん。しかし、当日になって友達から何も準備していないことを知らされ、予定もドタキャンされてしまったそう。



引越しを控え、投稿者さん自身も離乳食作りや家事、子育てで忙しいなかで時間を取っていたのに、そういった気遣いや時間が無駄になったと感じた投稿者さん。今後の友達との関わりについて考えてしまったそうですが、こんなことをされたら誰でもそう思うのではないでしょうか。

他人任せな友達にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ネットにも離乳食の作り方書いてあるし、自分で調べてみてね！

市の離乳食講習会に参加して教えてもらったらどうかな？

私も育児で忙しいし、ごめんね～～ みたいなかんじで😭😭💦

初めての育児ではみんな離乳食の作り方知らないし、子供のために市の教室や本やネットで自分なりに勉強してやるものだと思います😓

ネットで作り方出てくるよーとかこの本人気あって参考にしてるから買ってみたら？とか言ってあえて時間は作らないです😅

今後の関わり方…

私なら



「人の好意を無碍にする人とか無理。自分から言い出したのに何なの?こっちだって子育てで忙しいんだから自分でなんとかしなよ」



友達だからこそ気軽に頼んでいるのか、それとも「お願いすればやってもらえる」と甘えているのか…。どちらにしても、あまりに他人任せな姿勢にはモヤモヤしてしまいますよね。ママリでも友達を擁護する声はなく、投稿者さんの気持ちに共感する意見が多く見られました。



今は離乳食教室やネットなどで情報が簡単に手に入る時代。自分で調べもせず「教えて」と頼み、さらに準備もせずにドタキャンするのは、さすがに失礼と感じてしまいます。お互い子育て中で忙しい中、相手の時間を大切にできないのは残念ですよね。



自分を思いやってくれない相手を、無理に大切にする必要はありません。今回をきっかけに少し距離を取り、今後の関係を見直すのも一つの選択です。友達にも、人の時間を大切にすることの重みを感じてほしいですね。

