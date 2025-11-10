新車3000万円超え！ ベテラン俳優「笹野高史」が愛車を披露！ 意外な選択に「お似合い」と賞賛の声も！ サラッと乗りこなす「“超”高性能スポーツカー」がスゴかった！

富士山をバックに撮影した「スゴい愛車」が話題に

俳優の笹野高史さんが2025年9月9日、自身のインスタグラムを更新し、愛車の写真を投稿しました。

どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

ベテラン俳優「笹野高史」さんが乗る「スゴい愛車」とは!?［画像は舞台製作発表会見の模様（2012年撮影）／Photo：時事］

超カッコいい！ これがベテラン俳優の愛車「“超”高性能スポーツカー」です！ 画像で見る【画像】

笹野さんの投稿には「富士山を望む場所から」とのコメントが添えられ、澄んだ青空と雄大な富士山を背に、白いボディが輝く一台が写されています。

映っているのは、ポルシェのフラッグシップスポーツモデル「911ターボS」（タイプ991）とみられます。

ポルシェ911は、1964年から現在まで60年以上にわたって続くドイツの伝統的なスポーツカーブランドです。タイプ991は、911シリーズの第7世代にあたり、2011年から2019年にかけ生産されていました。

なかでも911ターボSは、911シリーズの頂点に位置づけられる、超高性能かつラグジュアリーなスポーツカーとして、世界中のセレブたちから支持される高級モデルです。

タイプ991の911ターボSのリアに搭載される3.8リッター水平対向6気筒エンジンにはツインターボを組み合わせ、最高出力は560psです。0-100km／h加速は3.1秒、最高速度318km／hをマークします（2013年モデル）。

可変式の大型リアウイングなど、他の911シリーズとは異なる各部の空力パーツも高性能モデルの証しといえます。

なお2025年9月8日には、第8世代（タイプ992）の新型モデル「911ターボS」が発表されました。

最新モデルに搭載されるのは3.6リッター水平対向6気筒ツインターボエンジン。400VシステムのT-ハイブリッドテクノロジーを搭載し、電動エグゾーストガスターボチャージャー（eターボ）を2基搭載します。トランスミッションは電気モーターを内蔵した8速PDKです。

最高出力は先代より61psアップの711ps、最大トルクは800Nmを発揮。0-100km／h加速はわずか2.5秒、最高速度は322km／hに達する圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

外観は、張り出したフェンダーと大型エアインテークを組み合わせたワイド＆ローなフォルム。

従来以上に空力性能を意識した流線型のボディラインが特徴で、フロントバンパーには冷却と空気抵抗低減を兼ねた吸気口が設けられています。

なお、最新のポルシェ911ターボSの新車価格（消費税込み）は、公式サイトで3635万円と案内されています。

※ ※ ※

笹野さんは今年1月に、それまでのポルシェ「ボクスター」（タイプ981）に代わる新たな愛車として迎え入れたことをSNSで報告していました。

コメント欄には「渋すぎる」「ポルシェが似合いすぎ」「富士山との組み合わせが最高」といった声が寄せられ、ファンからの反響も上々です。

クルマ好きのユーザーからは「このスペックでこのカラー、完璧」「笹野さんのセンスが光ってる」といった称賛も見られ、ベテラン俳優としての穏やかな雰囲気と洗練されたスポーツカーの組み合わせに、多くの共感が集まっています。

今後の投稿でも、笹野さんのカーライフに注目が集まりそうです。