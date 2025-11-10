元日本テレビアナウンサーでフリーの馬場典子さん（５１）が１０日、消化管からの出血のため８日に急死した日本テレビの菅谷大介アナウンサー（享年５３）の訃報に接し、スポーツ報知などに追悼のコメントを寄せた。馬場アナは、菅谷アナと同じ１９９７年入社の同期社員だった。

【馬場典子アナの追悼コメント（以下、全文）】

治療を懸命に続けていて、体調の波もある中で「今度ゆっくり話そうね」という約束が果たせないままとなってしまいました。

お互い同期や同年代の友人との早過ぎるお別れも経験して、会える時に会いたい人と、と思っていたはずなのに、本当に残念です。そう思っている同期が、友人知人が、たくさんいます。

アナウンサー同期５人の中でただ１人３歳年上だったすがっちは、いつも私たちより一歩先を見て、一歩ほど引いて見守ってくれていました。

今年５月にアナウンス部に寄った時、そんなすがっちが部屋全体を巻き込むように明るく大きな声で、若手にあれこれ指導していました。

「昭和のオヤジの絡み方してる」なんてからかいながら、アナウンサー人生で体得してきたものを伝え残しておきたい、という思いを感じました。

アナウンサーという仕事は、人生経験を重ねたからこそ分かる痛みがあり、喜びがあり、表現できることがあり、すがっちだからこそ伝えられることがこれからまだまだある中で、それを楽しみにしていた同期として一視聴者として、とても悔しく寂しい気持ちです。

その後、小さなお子さんを遺（のこ）していかれた方のことを、「皆さんからの弔意を頂いて、お父さんのすごさはきっと後で分かる」「思いは伝わる」「奥様と子どもたちで頑張っていけるはず」と話していたすがっちの言葉が思い出されます。私も同じ気持ちで祈っています。

すがっち、直接伝えられなくてごめんなさい。たくさん、たくさん、ありがとう。