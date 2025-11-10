「中途半端な脱ぎ方でつい妄想しちゃいますっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《国宝級のあざとランジェリーSHOT》にファン昇天

プライベート感がたまらない…

『「網タイツ＆ニーハイが破壊力ありすぎて心臓がもたない…！」トップコスプレイヤー・えなこ《王道のハロウィン魔女風ショット》に衝撃』が大評判のえなこがインスタグラムを更新。

『月刊少年チャンピオン』で撮影されたプライベート感のあるランジェリーグラビアを披露し、SNSでは絶賛の声が相次いでいる。

全体を通してピンク色が基調となっており、可愛らしさと同時に大人っぽい色香も感じさせる。

下着のブラジャーとショーツには、繊細な白いレースがふんだんに使われており、フェミニンで柔らかな印象。よりプライベートな、部屋着のような雰囲気を演出している。

髪はお団子にまとめられ、前髪は短めで眉毛にかかる程度の「ぱっつん」に近いスタイル。これにより、童顔のようなキュートな魅力が引き立てられている。メイクはナチュラルでありながら、瞳や唇の潤いが強調され、柔らかな表情を作り出している。

コメント欄では、「もう自然体な感じで超・超・超好みでした」「えなこりんの目の表情の角度絶妙」「セクシーで激可愛い」など、ファンからの熱い言葉が殺到している。

今回のスタイリングは、えなこの持つ健康的で可愛らしい魅力と、大人としてのセクシーさを高いレベルで両立させているグラビア作品と言えるだろう。

【もっと見る】「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響

【もっと見る】「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響