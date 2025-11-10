ドルチェ＆ガッバーナのホリデーコレクション登場♡贈り物にぴったりな限定フレグランス

ドルチェ＆ガッバーナから、ホリデーの魔法を感じるフレグランスコレクションが2025年11月12日（水）より登場します。ブランドを象徴する「ディヴォーション」からは特別デザインのボトルが、「ライトブルー」からは華やかな限定コフレがラインナップ。香りとデザインの両方で心をときめかせる、贈り物にもぴったりなホリデー限定のフレグランスです♡

ドルチェ＆ガッバーナ「ディヴォーション」限定デザイン

価格：9,020円（税込）

ブランドアイコンでもある“サクレハート”をモチーフにした「ディヴォーション オードパルファム」が、特別デザインで登場。

20mLの小ぶりなボトルに、マダガスカル産バニラとオレンジフラワー、砂糖漬けのシトラスが重なり合うブライトグルマンの香りを閉じ込めました。

イタリアらしい情熱と優しさを感じさせるこの香りは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。携帯にも便利なサイズで、いつでも心に寄り添う“お守り”のような存在です。

フローラノーティス ジルスチュアートからホリデー限定香水登場♡冬を彩る3つの香り

人気の「ライトブルー」からホリデー限定コフレ登場

太陽が降り注ぐカプリ島のバカンスをイメージした人気フレグランス「ライトブルー」が、ホリデー限定コフレとして登場。

「ライトブルー オードトワレ」現品（100mL）とトラベルスプレー（10mL×2本）が、ラグジュアリーなボックスにセットされています（19,800円・税込）。

また、メンズに人気の「ライトブルー プールオム」も、オードトワレ（100mL＋10mL）とシャワージェル（50mL）がセットになった特別仕様で登場。こちらも16,940円（税込）とギフトに最適です♪

いずれも数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

ホリデーを彩るキャンペーン情報

さらに、ドルチェ＆ガッバーナのフレグランス製品を15,070円（税込）以上購入すると、ベストセラーフレグランスのミニチュア（5mL）がもらえるキャンペーンも開催。

対象は「ライトブルー オードトワレ」または「ライトブルー プールオム オードトワレ」で、数量限定・なくなり次第終了です。

限定デザインのボトルや特別セットとあわせて、ホリデーの香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

香りで満たすホリデー♡ドルチェ＆ガッバーナの魔法

香りは、思い出を鮮やかに蘇らせる小さな魔法。ドルチェ＆ガッバーナのホリデーコレクションは、そんな特別な瞬間をより輝かせてくれる存在です。

「ディヴォーション」の温かみある香りも、「ライトブルー」の爽やかなエネルギーも、今年のホリデーを華やかに彩ること間違いなし♡

贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな限定アイテムで、心と香りに残るホリデーを過ごしてみませんか？