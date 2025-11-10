三角関係と異様な同居に慣れていた!? 目を覚ました婚約者の次の行動とは？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.17】
前の話を読む。ミサは勢いでサトコとミチオが暮らす部屋に同居を始める。しかしうまくいくわけもなくことごとくトラブルに。そんななかサトコの持ち物の中から自分の顔が黒く塗りつぶされた写真を見つけてしまい…。
■自称・妻が語る「別れたつもりはない」の意味
■きちんと別れていなかった？
■状況を打開しようとしない男
■失った冷静さを取り戻したら
■婚約者が目を覚ました！
サトコから「最初から見ていた」と聞かされたミサ。その言葉の意味を「ミチオと別れてからずっと見ていた」と解釈しました。
まあ、実際はその通りなのですが…。
そして徐々に自称・妻と婚約者である自分とミチオの3人が同居している状況がどれだけ異様なのか、気づき始めました。
まず自分とサトコを二人きりにして出かけるミチオの無責任さ。3人で川の字になって寝る状況…。
ミサは正気を取り戻し、ミチオの部屋を出ていくことを決意します。気付いて良かった！
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)