「パパのお仕事に付いて行ったら…」宇都宮まき、2歳次男と“顔出し”2ショット披露「マキさんやっぱり似てる」「日に日に男らしくなってますね」 夫はアキナ・山名文和
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）の妻で、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。“きっちゃん”こと次男（2）との“顔出し”親子ショットを披露した。
【写真】「マキさんやっぱり似てる」“きっちゃん”こと次男との親子ショットを披露した宇都宮まき
宇都宮は「パパのお仕事に付いて行ったらめちゃくちゃ楽しい所で鳩サブレも頂いてご機嫌なきっちゃんでした」のコメントとともに、ほほ笑ましい2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「自然に目尻がさがっちゃう」「きっちゃんは日に日に男らしくなってますね」「可愛いが過ぎる」「きっちゃんとマキさんやっぱり似てる 可愛い」「歯形までカワイイ」「山名家最高」などのコメントが寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月には第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
