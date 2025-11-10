ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¡¢¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤¬º§ÌóÈ¯É½ »°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤¬34Ç¯Á°¤Ëº§Ìó²ñ¸«¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤ÈÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ½Ûê°¦Ì¤¤ÈÆ±¤¸ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ´²»Ò¡Ê34Ç¯Á°¤Îº§Ìó²ñ¸«¤ÎÆ°²è¡Ë
¡¡º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ç½Ûê¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ÎÎý½¬¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç½Ûê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤Êý¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤è¤ê¿¼¤¯¤â¤Ã¤È¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉñÂæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Èà¤ÎÊý¤«¤é¸òºÝ¤ò¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö7·î¤Ë2¿Í¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥¹¥Æ¥¤ÊÀÊ¤ÇÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤¹¤´¤¯¤½¤ï¤½¤ï¤·½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È°¦Ì¤ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ù¤Ã¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢»ØÎØ¤ò¥Ñ¥«¤Ã¤È¡£¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤¤¤Æ¡×¤ÈÇ½Ûê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ØÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç½Ûê¤¬¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î»ØÎØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£0.7¥«¥é¥Ã¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿ÃåÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÃåÊª¤Ï¤ªÊìÍÍ¤Î¤ªÃåÊª¤Ç¤·¤Æ¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬º§Ìó²ñ¸«¤Î¤È¤¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªÃåÊª¤ò»ä¤âËÜÆü¡¢ÃåÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿È¤Î°ú¤¤·¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÊì¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°¦Ì¤¤¬Ãå¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤âÊì¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£Éã¤ÈÊì¤Î¤è¤¦¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê60¡Ë¤È»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç½Ûê¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÉãÍÍ¤«¤é¤ÏÇ°´ê¤ÎÌ¼¤¬½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤³¤½ÃæÂ¼²È¤Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°¦Ì¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼é¤ë¤«¤éÇ¤¤»¤Ê¤µ¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼¤ÎÉã¿Æ¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å¡¢Êì¿Æ¤Ç½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç2¿Í¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¹ÃË ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬Ç½Ûê°¦Ì¤¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¤â°ìÁØ¤ÎÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â»³°ì¼Â¡Ê31¡Ë¤â¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öµã¤¤¤¿ ¤¢¤ß¤Î¹¬¤»¤¬»ä¤Î¹¬¤» ¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë