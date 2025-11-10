¡ÖÆÍÇË¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¼¯ÅçFW¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤ËµÓ¸÷¡ªÁê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¸ÔÈ´¤¤Ç¿À¶È¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ªº²¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉ¬Í×¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 2¡Ý1 ²£ÉÍFC¡Ê11·î8Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿À¶È¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡õº²¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹
¡¡Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎFWÅÄÀîµü²ð¤¬ÀäÌ¯¤ÊÆ°¤½Ð¤·¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤»¤¿º²¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï11·î8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¡£ÅÄÀî¤Ï4¡¼4¡¼2¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤È2¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿62Ê¬¤ËÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö´Ö¤Ë¡¢ÅÄÀî¤Ï¤¹¤ë¤¹¤ë¤È±¦¤ËÈ´¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤³¤Ø¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È¿Å¾¤ÈÆ±»þ¤Ëº¸Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇDF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢É¬»à¤Ë¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤â¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬½³¤ê¹þ¤ß¡¢¼¯Åç¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤Ï¡Ö²£ÉÍFC¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤Ë5-4¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÀîÁª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥¨¡¼¥¹¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÀî¤ÎÆ°¤¤¬²£ÉÍFC¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡ÖÆÍÇË¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖÅÄÀî¥Ê¥¤¥¹¤«¤ï¤·¡ª¥Ñ¥¹¡ª¡ª¡×¡Ö»Å»ö¤·¤«¤»¤óÅÄÀî¡×¡Ö¤½¤¦¤äÅÄÀî¡ª¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬»Å»ö¤ä¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÍÅÄÀî¡×¡ÖÅÄÀî¥Þ¥¸¤Ê¤¤¤¹¡×¡ÖÅÄÀî¤è¤¯Çí¤¬¤·¤¿¤·¡¢¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤è¤¯¤¢¤½¤³È´¤¤¤¿¤Ê¡×¡ÖÅÄÀî¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿Æñ¤·¤¤»ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅÄÀîÂ¼Ä¹¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÃÏÌ£¤ËÆñ°×ÅÙ¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÎ¾ÊýÉ¬Í×¡¢ÅÄÀîµü²ð¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¡×¤ÈÅÄÀî¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÀî¤Ï78Ê¬¤ËFW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤È¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤Ï65Ê¬¤ËMFÃÎÇ°·Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢67Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¾¡¤ÁÅÀ70¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë