■これまでのあらすじ

母に結婚と海外移住を反対され、傷つく凜。そんな中、弟の金銭トラブルが判明する。弟は社長令嬢との交際をきっかけに同棲の話が持ち上がるが、「お父さんのマンションに住めるの!?」という一言で彼女の怒りを買ってしまう。必死に取り繕うと彼女は家賃22万円の物件を提案する。頭を抱える弟は、同僚の「FXで儲けた」という話に飛びつき、試しに挑戦。すると初トレードでまさかの利確を果たす。その偶然の成功が、弟の中に危うい自信を芽生えさせていく――。



■絶好調！ FXで稼いで彼女との同棲準備へ

■自信を奪うのは…決まって姉の存在だったFXで順調に稼ぎ、あっという間に同棲資金を貯めた弟。その勢いのまま、母に「彼女と一緒に暮らす」と報告するほど、自信に満ちていました。――しかし、その自信は思いがけない瞬間に崩れ落ちます。姉が結婚と海外移住の話をしに帰ってきたのです。彼の転勤に合わせてアメリカへ渡るという姉は、誰が見ても“勝ち組”。弟は自分の存在が急に小さく思えてならず、またしても姉に自信を奪われたような気がしていたのでした。(福々ちえ)