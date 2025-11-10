É¹¤Îµ®¸ø»Ò¡ß¸úÎ¨¿ß¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¿Íµ¤°ÛÀ¤³¦BL¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡ª¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ïkobore¤ÈMORISAKI WIN¤Ë·èÄê¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¡¢É¹¤Îµ®¸ø»Ò¡ß¸úÎ¨¿ß¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¿Íµ¤°ÛÀ¤³¦BL¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×¡£
ËÜºî¤Ï¡¢À»½÷¾¤´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»°½½Ï©¼êÁ°¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¶áÆ£À¿°ìÏº¡ÊCV.°ËÅì·ò¿Í¡Ë¤¬¡¢Å¾°ÜÀè¤Î°ÛÀ¤³¦¥í¥Þ¡¼¥Ë²¦¹ñ¤Ç¤â·ÐÍý²Ý¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¹¤Îµ®¸ø»Ò¡¦¥¢¥ì¥·¥å¡ÊCV.Á°ÌîÃÒ¾¼¡Ë¤é¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦¡ß»Å»ö¡ßBL¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·´¶³Ð¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Êª¸ì¡£
2026Ç¯1·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤¿ËÜºî¤è¤ê¡¢¿·µ¬±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¥Ü¥¤¥¹¤â½é¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦kobore¤Ë¤è¤ë¡ÖMagic¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏMORISAKI WIN¡ÖBack to Back¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î11Æü(ÌÚ)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤È¡¢¶áÆ£À¿°ìÏºÌò¤Î°ËÅì·ò¿Í¡¢¥¢¥ì¥·¥åÌò¤ÎÁ°ÌîÃÒ¾¼¡¢¥æ¡¼¥ê¥¦¥¹Ìò¤Î»³¸ýÃÒ¹¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÀè¹Ô¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Áº£Æü¤ÏÄê»þÂà¼Ò¤Î¼ÒÃÜ¤¿¤Á¡Á¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ
kobore
¡ÖMagic¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§º´Æ£ìâ¡¡ÊÔ¶Ê¡§kobore
¡ãkobore Vo./Gt. º´Æ£ìâ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥Ë¥á²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²Î¤¦¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥·¥å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÛÀ¤³¦¤¬¸÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ED¥Æ¡¼¥Þ
MORISAKI WIN
¡ÖBack to Back¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§±àÅÄ·òÂÀÏº¡¡ÊÔ¶Ê¡§´ßÅÄÍ¦µ¤
¡ãMORISAKI WIN¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Áº£Æü¤ÏÄê»þÂà¼Ò¤Î¼ÒÃÜ¤¿¤Á¡Á
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:20¤Î²ó¡Ê¾å±Ç½ªÎ»¸åÅÐÃÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
ÅÐÃÅ¡§°ËÅì·ò¿Í¡¢Á°ÌîÃÒ¾¼¡¢»³¸ýÃÒ¹¡ã°Ê¾åÍ½Äê¡ä
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÍÆ
¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡ÙÂè1¡Á3ÏÃ¾å±Ç
¡¦¥¥ã¥¹¥È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÈÎÇä
ÄÌ¾ïÀÊ¡§3,300±ß
¢¨ÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Î°Ù¡¢³Æ¼ï³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÌµÎÁ¾·ÂÔ·ô¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå°Ê³°¤ËÊÌÅÓ¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
‣Àè¹Ô¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¡ÊÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕ¡Ë¡§11·î10Æü¡Ê·î¡Ë11:00¡Á11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¡Ê¡öPC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
https://w.pia.jp/t/iseshachi/
¢¨ÃêÁª¤Ï11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÉÕ¤ÎºÝ¤Ô¤¢¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
‣°ìÈÌÈ¯Çä¡§11·î22Æü(ÅÚ)10:00¡Á12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë16:00
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¡Ê¡öPC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
https://w.pia.jp/t/iseshachi/
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¡¦ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÉÕ¤ÎºÝ¤Ô¤¢¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§http://t.pia.jp/help/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¦KADOKAWA¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊÎ×»þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNne7vuWDPe84bqNqPbhWu5ODiRo9MFdhVCl5jw41c03EcvA/viewform
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×
2026Ç¯1·îÊüÁ÷·èÄê¡ª
Æ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤É°ÛÀ¤³¦¤ÇÎø°¦¥Õ¥é¥°¤¬Î©¤Ä¡ª¡©
É¹¤Îµ®¸ø»Ò¡ß¸úÎ¨¿ß¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ÛÀ¤³¦BL¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¡ª
É¹¤Îµ®¸ø»Ò¡ß¸úÎ¨¿ß¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¿Íµ¤°ÛÀ¤³¦BL¤¬ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
»°½½Ï©ÌÜÁ°¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¶áÆ£À¿°ìÏº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢À»½÷¾¤´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Î¥í¥Þ¡¼¥Ë²¦¹ñ¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÆ¯¤Â³¤±¼ÒÃÜº¬À¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿À¿°ìÏº¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â»Å»ö¤òÍ×µá¤·¡¢²¦µÜ¤Î·ÐÍý²Ý¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£
·ÐÍý²Ý¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢À¿°ìÏº¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö±ÉÍÜºÞ¡Ù¡£±ÉÍÜºÞ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤âÈèÏ«¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê´¶·ã¤¹¤ë¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎËâÁÇÂÑÀ¤Î¤Ê¤¤À¿°ìÏº¤ÏÉûºîÍÑ¤Î¤»¤¤¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¡ª
½õ¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËâÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¡ÖËâÎÏ¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢À¿°ìÏº¤Ï¡ØÉ¹¤Îµ®¸ø»Ò¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂè»°µ³»ÎÃÄÃÄÄ¹¥¢¥ì¥·¥å¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½
¡ÚCAST¡Û
¶áÆ£À¿°ìÏº¡§°ËÅì·ò¿Í
¥¢¥ì¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥É¥é¡¼¥¯¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Î¥ë¥Ù¥ë¥È¡§»³²¼À¿°ìÏº
¥«¥ß¥ë¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥æ¡¼¥ê¥¦¥¹¡§»³¸ýÃÒ¹
ÇòÀÐÍ¥°¦¡§³ùÁÒÍÆá
¥¤¥¹¥È¡§¸×Åçµ®ÌÀ
¥·¡¼¥°¥ô¥©¥ë¥É¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§È¬·îÈ¬¡ÊKADOKAWA´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Âç¶¶¥¥Ã¥«
´ÆÆÄ¡§ÀÐÊ¿¿®»Ê
½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ¹¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÂ¼Ç½»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æ¤Þ¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âã¾»¼ù
¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¼ºê¾¼
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
Ï¿²»¡§Äá´¬·ÄÅµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó
²»³Ú¡§Âç¶¶·Ã
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
À½ºî¡§¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©2026 È¬·îÈ¬¡¦Âç¶¶¥¥Ã¥«¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
