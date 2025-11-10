パティシエの鎧塚俊彦さんが１０日にインスタグラムを更新。２０１５年に胆管がんのため亡くなった・川島なお美さん（享年５４）の６５歳の誕生日を報告した。

「本日は女房の６５歳の誕生日」と書き出した鎧塚さん。川島さんの写真の前に赤と白のバラの花が写ったショットをアップすると、「女房はずるい。ずっと一緒にいると喧嘩をする事もあるし、嫌な面が見える事も当然ある。しかし先旅立たれてしまうと、そう言った面は消え去り、良い部分の想い出だけが残されていく。これはやっぱりずるい」と心境をつづった。

続けて「ずるさ、人としての可愛いさ、女優としての生き様などを全て含めて『川島なお美』を伝えて、偶には皆様に思い出して頂く為にも、残されたおいらはもう少し長く生きなきゃあです」と決意を記し、投稿を締めた。

この投稿には誕生日を祝福するコメントが多数寄せられ、さらに「奥様も喜んでいらっしゃると思います」「長生きして〜 なおみさまのぶんも」「お似合いのおふたりでしたね」「優しいトシさんも大好きです」「素敵なご夫婦」などの声もあがっていた。