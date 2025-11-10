お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）の妻で芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が9日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場。結婚のきっかけを明かした。

光代社長は動画では実業家・西村博之（ひろゆき）氏の妻でWEBディレクターの西村ゆか氏と対談。結婚のきっかけについて聞かれると「コンピューター占い」と答えた。

当時、デパートのバレンタインデーの催事場でコンピューター占いを受けたといい「相性100％が出た。その占いのおじさんに“あなたは今すぐ相手にデータを見せてプロポーズした方がいい”って言われて」と、見知らぬおじさんからの後押しがあったと告白。

帰宅後、太田に診断結果の紙を見せ「プロポーズって言うか“私があなたと結婚したいって言ったらどうする？”って言ったら、“別にいいよ”って言われました」と“プロポーズ”を振り返った。

「“別にいいよ”から始まりました」と笑う光代社長。西村氏が「かわいい」とつぶやくと「かわいくない！“別にいいよ”ですよ？“別に”ってひと言多いですよね」と笑いながら立腹の様子だった。