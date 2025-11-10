äªÍøÉ×¡¡3Ç¯Á°¤«¤é°Ü½»¤·¤¿Ç®³¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¾×·âÅª¤À¤Í¡ª¡×¡¡5LDK°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÁí³Û¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÍøÉ×¡Ê63¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿22Ç¯¤ËÇ®³¤¤Ë°Ü½»¤·¤¿äª¤Ï¡¢ºÊ¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë2³¬·ú¤Æ5LDK¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹ÀôÉÕ¤¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£äª¼«¿È¤¬¡ÖÁ´Éô¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Æ¡¢Àß·×»Î¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«Âð¤Ï¡¢¡ÖÁí³Û2.1¤¯¤é¤¤¡£2000Ëü¤ÎÌõ¤Ê¤¤¤·20²¯¤ÎÌõ¤â¤Ê¤¤¡×¤È2²¯1000Ëü±ß¤Î¤«¤±¤¿¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦äª¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¾Ò²ð¡£¸áÁ°4»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢Í£°ì¤Î³°½Ð¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³¤´ß¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¡£5»þÈ¾¤Ë¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä«¿©¡¢6»þ¤«¤é¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ÎÎý½¬¤ò2»þ´Ö¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎAI¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£8»þ¤«¤é¤ÏÁÝ½ü¤ò³«»Ï¡£·éÊÊ¤È¤¤¤¦äª¤Ï¡¢ËèÆü²È¤âÄí¤âÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¸á¤Ë¤ÏÆþÍá¡£400Ëü±ß¤Î»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¸á¸å2»þ¤Ë¤ÏÃë¿©¤È¡¢¼ò¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë½¢¿²»þ´Ö¤Ï¸á¸å5»þ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£äª¤Ï¡ÖËèÆü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Ì²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ç®³¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡£²¹Àô¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡É¡£Á´¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤â¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¡¢¾×·âÅª¤À¤Í¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¡ÖÇ®³¤¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬²¹Àô°Ê³°¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£