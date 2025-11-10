相次ぐクマの出没。富山・砺波市の住宅敷地内で10日、緊急銃猟により、クマ1頭が駆除されました。また、農作物の被害も深刻化しています。被害にあった生産者は「食べる量があまりにも多い」、“死活問題”だと訴えています。

◇

富山県砺波市で10日朝に撮影された映像では、猟友会のハンターが住宅の庭で発砲の機会をうかがっています。

猟友会のうしろには、警察官や市の職員が息を殺すようにして待機しています。少しの油断も許されない緊迫した雰囲気の中…早朝の住宅街に響いた発砲音。市長が緊急銃猟の許可を出し、午前8時35分、クマ1頭が駆除されました。クマはおよそ1メートル30センチ、メスの成獣だということです。

突然、自宅にクマが現れた住人は…

住人

「足跡みたいなのあるでしょう」

「クマの足跡あるわ」

「まさかうちに来るとは思わなかった」

■札幌市の円山動物園でも“足跡”

相次ぐクマの目撃情報。“足跡”は北海道の人気の観光地でも…

9日午前10時頃、札幌市の円山動物園で10センチほどのクマの足跡が見つかりました。

札幌市円山動物園 保全・教育推進課 前野良史課長

「ヒグマであることにおそらく間違いないだろう。（フェンスに）ヒグマがあけたとみられる穴があった。また入られると困るので電気柵と監視カメラを設置して対応」

動物園は9日正午から臨時休園。10日朝から市の職員が電気柵を設置しました。しかし、動物園近くでクマを目撃…

地域住民

「朝晩の散歩はやめています。控えています。不便ですね、ここ危ないです」

■農作物や養殖場で大きな被害

小学校も休校となるなど、暮らしに影響を及ぼすクマ。農作物への被害も深刻となっています。

山形県上山市の果樹園で今年、出没の回数が異常に増えたというのがクマ。映像にはクマが木に前足をかけて、立ちあがっている様子も。口を動かし、何かを食べている様子も映されていました。その被害は…

長沼果樹園・長沼由紀さん

「2トン以上は食べられている感じ。ラ･フランス、西洋ナシは立ちあがったり柵にのぼって食べたり。食べる量があまりにも多くてビックリ。収入につながらないのは死活問題ですね」

ラ・フランスなど2トン以上。母と娘3人でやっている小さな農園にとっては“死活問題”に。そこに手を差し伸べたのが、農作物の産直通販サイトでした。

長沼果樹園・長沼由紀さん

「クマ被害で大変だと言ったら取りあげていただいて。本当にありがたい。1個人の農家が苦しみもがいているところに被害を取りあげてくれて」

調査を行ったところ、7割以上の生産者が「例年よりクマの被害が増えている」と回答。「自治体の支援がない」と答える人も3割以上となる中、クマの被害の深刻さを伝える特設サイトを開設したのです。

クマによる被害で、サーモン1000匹以上が死んだ青森県の養殖場では、この特設サイトを通じて商品の購入を呼びかけています。

■“食べて応援しよう”秋田県知事もPR

また、千葉県のスーパーで開催された“秋田県フェア”では…

秋田県・鈴木知事

「日照りのあとも、大雨のあとも、秋の収穫期にはツキノワグマ（で被害）。農家の皆さんを応援してもらう意味でも楽しんでください」

秋田県知事がPR。“食べて応援しよう”という動きが広がっています。