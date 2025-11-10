この週末、クマによる被害が相次いだ県内。湯沢町では旅館の宿泊客が襲われ、ケガをしました。自宅の敷地内で襲われたのは新発田市の男性。「九死に一生を得た」。当時の恐怖を語りました。



〈クマに襲われた男性〉

「突然そこからクマが現れまして。走って逃げて、後ろから追っかけてきた。ここで転んだのが良かったかなと。このまま逃げていたら、後ろから襲われたような気がします」



新発田市向中条に住む男性。11月9日午前7時すぎ、飼いネコの様子を見ようと自宅から外に出たところ、すぐ隣にあるやぶの中から現れたクマに襲われました。男性は逃げようとしたものの、左わき腹をひっかかれ、ケガをしています。クマの体長は約1メートル。男性を襲ったあと、家の周りを1周して、やぶの中に逃げていったということです。





〈クマに襲われた男性〉「まさか私がやられるとは思わなかった。あとあと、今になってすごく恐怖を感じています」クマによる被害は観光地でも。（リポート）「この時期は県内外からの観光客も増える温泉街ですが、 今回は旅館の駐車場でクマによる被害が発生しました」襲われたのは県外から訪れた宿泊客。7日午後9時半ごろ、外出から帰ったところ、体長約1メートルのクマに襲われました。左腕をかまれたほか、左手の甲をひっかかれたということです。現場はJR越後湯沢駅から約200メートル。この時期は紅葉を求めて多くの観光客が訪れます。〈東京から〉「やっぱりいるんだと思ってちょっと怖いなと思って」「朝は人がまだ少なかったので、歩いて行ったときにちょっとドキドキしました」今シーズン、県内でのケガ人はこれまでに16人。エサ不足の影響で人里での出没が相次ぎ、被害はさらに広がる恐れがあります。〈クマに襲われた男性〉「ちょっと間違えれば顔やられたかもしれないし、そうなると、命も含めてすごいケガになったと思う。だんだん考えていくと、本当に九死に一生を得た」10日もクマの目撃情報が相次ぐ県内。県は引き続き、警戒を呼びかけています。