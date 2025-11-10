飼い主さんのことが大好きな「くろまめ」ちゃん。主♀さんが好きすぎて、赤ちゃんのような甘えん坊になってしまうとのこと。

帰宅した主♀さんへ喜びいっぱいにすり寄って行き、抱っこしてもらうラブラブな姿に「こんなに愛情爆発猫はそうそう居ないよー」「抱っこしてもらって、満足＆勝ち誇った顔してるのかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：８時間ぶりに帰宅した女性→白黒ネコが大喜びして…尊すぎる『赤ちゃんのような行動』】

帰宅に大喜び

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、主♀さんに甘えるくろまめちゃんの姿。

お出かけしていたという主♀さん。8時間ぶりに帰宅したら、くろまめちゃんは主♀さんの帰りを察して柵の前で待機していたそう。

帰ってきたのが嬉しくて、思わず歓喜の爪とぎを見せたというくろまめちゃん。喜びが爆発しているかのような高速爪とぎ、かわいすぎる！！

そのテンションからして、柵の前でずーっと待っていたのかと思いましたが、ペットカメラによると帰宅直前まで寝ていたとのこと。あまりに待ち遠しくて眠り込んでしまったのかもしれませんね。

抱っこしてアピール

くろまめちゃんは主♀さんに早く抱っこしてもらいたい様子。すごい勢いで主♀さんの肩に飛び乗ったとか。

肩の上で主♀さんの頬にスリスリしてアピール。その後は、綱渡りのように主♀さんの肩や腕を移動していたそう。よっぽど抱っこして欲しいのでしょうね。健気！

主♀さんがソファに座って、待望の抱っこタイム！ 勢いよく主♀さんの膝に飛び乗ったというくろまめちゃん。全身に喜びがあふれているように見えたといいます。

ラブラブあまあまタイム！

主♀さんの顎に勢いよくスリスリしたという、くろまめちゃん。無我夢中の様子は、主♀さんのことが本当に好きなのだという気持ちが伝わってくるよう。

その後は腕の中にスッポリ収まって甘えタイム。それはまるで人間の赤ちゃんのようだったとか。

主♀さんの顔をジッと見つめて甘えていたという、くろまめちゃん。離れていた時間がとても長く感じたのでしょう。主♀さんの愛情をいっぱい感じて、とても幸せそうだったといいます。

ラブラブな主♀さんとくろまめちゃんには「主様の腕の中で満足気にジーっと顔を見つめて、大好きなのがよくわかりました」「まめちゃんは人間の子以上に人間の子だな」などのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、くろまめちゃんと「うすくち」ちゃん「こいくち」ちゃんの3匹の猫ちゃんと飼い主さんたちの、見ていると思わず笑顔になってしまうような日常がアップされています。

