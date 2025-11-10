「アプリ婚ってありえない（笑）」私たち夫婦の出会いを否定してきたママ友の『悲しい末路』

ママ友の集まりで「夫との出会い」を教えてくれたママ友。それに対して「ありえない」と馬鹿にするママ友がいて……。筆者の友人F子が経験したエピソードの紹介です。

夫との出会いで盛り上がるが否定するママ友

仲良しの幼稚園のママ友たちと集まっておしゃべりしていた時、「夫との出会い」の話題となりました。

一人のママ友がちょっと照れながら「アッチングアプリで出会った」ことを告白しました。

「今どき！」と盛り上がる私たちですがA子さんは──

どこで出会ったかではなく、どう関係を築いていくかが大切ですよね。

夫婦の関係だけでなく、ママ友同士だってそうです。誰かを貶めるような言動では人は離れていってしまいます。人の行いを見て、自分の行動も気を付けようと思うきっかけになりそうですね。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワーキングマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。