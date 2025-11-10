タレント・スザンヌが９日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。自身が経営し、今年２月に故郷・熊本にグランドオープンさせた旅館「ＫＡＷＡＣＨＩ ＢＡＳＥ−龍栄荘−」について語った。

１５年に元野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子（１１）とともに、熊本に移住。その際、東京のマンションを売却し「７５００万円で売れた」（※今年４月のテレビで）といい、そのお金を元手に、閉館して３、４年経っていた旅館を買い取り、リフォームして新たに生まれ変わらせたのだった。

この日の「クギズケ」では、女将となった旅館について「１億５千万円かけて大幅リフォーム」したと説明し、「気温差とか、潮の満ち引きで、水が止まったことも」と告白。「きょうも水が止まりませんように…ってヒヤヒヤしながら…」大阪にやってきたことを苦笑いで明かした。

「１度、（水が）止まった時、すぐ復旧したんですけど、（お客様に）謝りにも行って。お客様、優しかったんで、『いいですよ、一緒に飲みましょう』って」とトラブルも笑顔で打ち明けていた。

今年７月にテレビ出演した際は「１日２組で、（２人で）１泊６万６０００円」と紹介していたが、最近、素泊まりプランもスタートしたことが旅館の公式インスタグラムで発表されている。