ニット素材が可愛いぃぃぃ♡【3COINS】部屋が映える！「新作インテリア」

おしゃれな部屋作りには、季節感のあるアイテムを取り入れるのもおすすめの方法。【3COINS（スリーコインズ）】に新しく登場したインテリア雑貨は、お部屋に季節感を演出し、上品で華やかな印象を作り出してくれそうです。そこで今回は、お部屋が映える「新作インテリア」を紹介します。

ふんわり柔らかな雰囲気作りに

秋冬らしいニット素材を使ったインテリア「ニット小花」。ニット素材のやさしい色合いが柔らかな印象を演出し、お花のモチーフが室内を明るく彩ってくれそうです。華やかさを気軽に楽しめるデザインなので、植物のお世話が苦手な人も手間なく緑のある景色を楽しめます。

ニット小花と合わせてミニブーケにしても

こちらも温かみのあるニット素材を使った「ニットポピー」。上品なブルーの色味は、寒色系でも寒々しさを与えず、お部屋のワンポイントにもなる程よい存在感があります。色違いにはアイボリーもあるので、2色組み合わせて飾るのもおすすめです。先ほどの「ニット小花」と組み合わせてミニブーケを作っても、華やかになりそう。

これからの季節にぴったりなニット素材の小物は、お部屋に季節感を演出したいときや、手軽に緑を取り入れたいときに便利なアイテムです。お部屋の映えも楽しめる【3COINS】の「新作インテリア」、ぜひ取り入れてみて。

writer：河合 ひかる