ワールドシリーズ優勝記念

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。MLB公式ストアは、早くも変化した大谷翔平投手のユニホームを公開。ファンからは嬉しい悲鳴が上がっている。

白地のホームユニホームに、背中には「OHTANI 17」のネームとナンバーが青く刺繍されている。変化が加わったのは右袖。「2025 World Series Champions LA」のパッチが施されている。パッチは金色と黒を基調に、トロフィーと球団ロゴがデザインされ、チャンピオンらしい輝きを放っている。

ドジャースの世界一から1週間後の8日（日本時間9日）、米ニューヨークにあるMLB公式ストア公式Xが実際の画像を公開。文面に「このチャンピオン・パッチは普通じゃないね」と記し、店頭で販売開始したことを報告した。日米ファンから反響を集めている。

「こうして欲しいものが次から次へと」

「チャンピオンパッチ付きのユニが出てるのか」

「どこでもドアが欲しい」

「NY行ってジャージ買おう」

「これ欲しい」

世界一後、大谷はシルバースラッガー賞を3年連続で受賞。ナ・リーグMVP最終候補にも入っている。



（THE ANSWER編集部）