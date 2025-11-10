安心して寝る子猫の姿が可愛いと反響を呼んでいます。話題の投稿は6万9000件を超えるいいねを獲得し「むちむちのおててたまらんですねえ」「言葉にならないほど可愛いな～」「これはヤバいショットだあ」といったコメントが集まっています。

赤ちゃん猫時代の可愛い1枚

Instagramアカウント「yuipuki」に投稿されたのは、赤ちゃん猫時代の愛らしい写真。寝ているのは子猫の頃の「結丸(ゆいまる)ちゃん：愛称ぷきちゃん」です。飼い主さんの手にしがみついて、安心した寝顔をしています。まだ幼いため、爪をしまうことができず出したままで、子猫らしい丸いお腹も可愛い、思い出の1枚です。

生後14日の出会い

赤ちゃん時代の写真があるのは、ぷきちゃんが生まれて間もないときに保護されたからだそうです。飼い主さんのおうちにやってきたぷきちゃんは生後14日だったのだそう。飼い主さんにミルクを飲ませてもらい、大きく成長したそうです。

成長後のギャップも可愛い

現在のぷきさんは、立派なおとなの猫です。体も大きく成長し、キリッとしたお顔からおとなっぽさが伝わってきます。おとなの猫とはいえ、ぷきさんはまだまだ遊ぶのが大好きで、遊んで欲しくて飼い主さんのふくらはぎにしがみついて噛んでアピールすることもあるのだとか。

遊ぶのが好きで活発なぷきちゃんは、やんのかポーズが得意のようです。背中を丸めて高くし、しっぽを逆立てて、イカ耳になり、オラオラとした雰囲気のかっこいいやんのかポーズをしてくれるのだそう。赤ちゃん猫の頃も、現在も可愛い仕草をたくさん見せてくれるぷきさんでした。

投稿には「しまいきれないお爪もしっかり閉じてるお目目もぽんぽこなお腹も全部可愛すぎます」「可愛すぎるので定期的に上げていただけると世界が平和になります」「はぁ～こんな愛らしい生き物を抱いてるって幸せしかないよね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「yuipuki」では、ぷきさんの日常が投稿されています。

