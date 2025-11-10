元CAでグラビアアイドルの風吹ケイが14日発売予定のグラビアムック誌「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場。シュールな“ひとり運動会”でダイナマイトボディを披露している。



【写真】網にからまり…風吹ケイが解放 "ひとり運動会"がシュール過ぎる

今回の撮影では、4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮装（ふんそう）。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番種目を次々とこなし、Jカップの美バストを躍動させている。



公開されたカットでは、障害物競走用ネットを頭からかぶったり、ゴールテープをからだに巻き付けたり…シュールな大胆姿を披露。ダイナマイトボディゆえに成立した、勢いを感じるグラビアとなっている。



「BLT MONSTER」は「女性の肉感、肌感、質感─そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、奥底に眠る“怪物”に迫ること」をコンセプトにした水着グラビアムック。同号は桃月なしこが表紙を飾り、沢美沙樹、山田あい、瀬戸みるかも登場している。



（よろず～ニュース編集部）