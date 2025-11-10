新たな時代へ「高校サッカー県大会 九州文化学園が初優勝」大会史上初！優勝旗が佐世保に《長崎》
長崎の高校サッカー界に新たな1ページが加わりました。
全国高校サッカー選手権の県大会決勝が9日行われ「九州文化学園」と「創成館」が激突しました。
冬の選手権県大会の決勝戦の会場は、初めて長崎市のピーススタジアムに。
初優勝を目指す「九州文化学園」と、5年ぶりの王座奪還を狙う「創成館」の一戦です。
九文の有光 亮太監督、創成館の久留 貴昭監督ともに、V・ファーレン長崎でプレーをした経験を持つ指導者です。
試合序盤、創成館が前線からの守備と縦に速い攻撃でペースをつかみます。
対する九文は、持ち前のパスサッカーで徐々にリズムを作ります。
迎えた前半30分、九文の水田選手が相手陣内でボールを奪うと、一人で持ち込みシュート。
これが創成館の選手に当たってゴールネットを揺らし、九文が幸先よく先制します。
追いつきたい創成館は34分、中盤でボールを奪うと速攻を展開。
最後は堤選手がシュートを放ちますが、ここはキーパー正面で同点とはならず。
前半は1対0と九文がリードして折り返します。
後半に入ると、新たな選手を投入した創成館がテンポの良い攻撃で攻勢をかけますが、得点を奪うまでには至りません。
すると後半22分に九文は、相手ペナルティーエリア内でのハンドの反則でPKを獲得。
これを小田選手が落ち着いて決め、リードを2点に広げます。
さらにアディショナルタイムには、またもや小田選手。
勝利を決定づける3点目を叩き込み、勝負あり。九文が悲願の初優勝を果たしました。
（九州文化学園 小田 琥太郎選手）
「全国大会を決めることができてうれしい。全国選手権では簡単な試合はないので、一試合、一試合、大事に圧倒して勝てるよう頑張る」
創部7年目で全国切符をつかんだ「九州文化学園」。
見ている人を魅了する鮮やかなパスサッカーを武器に、全国の舞台に挑みます。
（九州文化学園 有光 亮太監督）
「素晴らしいライバル相手に、素晴らしいサッカーを見せられたことをものすごく嬉しく思うし、長崎の代表権をしっかり獲得できたことは、本当に選手たちを誇りに思っている」
（九州文化学園 松本 士苑主将）
「自分たちのサッカーはポゼッションのサッカーなので、後ろから繋いで崩してゴールまでというのを全国大会でもしっかり見せて、どんどん勝ち進んでいけるように、この2か月でやっていきたい」
全国高校サッカー選手権大会は今月17日に抽選会が行われ、来月28日に開幕します。