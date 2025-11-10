¡ÖÈþÃËÈþ½÷·»Ëå¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ëå¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤È¤Î¼«Á³ÂÎSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×
11·î10Æü¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤ò¸ø³«
ÃÝÆâ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖSo grateful for my beloved friends.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ä¡¢Ëå¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤È¤Î¼Ì¿¿¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡×¡ÖÃÝÆâ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Âç¹¥¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷·»Ëå¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¸«¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²£´é¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤Ã¤³¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÃÝÆâ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ç¤Ï²ÆÈÁ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12·î18Æü¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë